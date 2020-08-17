Сейчас идет прием заявок от родителей

11-я школа Курска откроется 1-го сентября, отрапортовал сегодня на планерке у губернатора мэр города Виктор Карамышев. Ремонт в здании уже завершен: там заменили коммуникации, окна и кровлю, отремонтировали часть системы отопления и классы, закуплены мебель и оборудование. В школе будет библиотека, медкабинет, столовая, спортзал.Сейчас идет благоустройство территории и стадиона. Капремонт признанной 10 лет назад аварийной школы обошелся в 48 миллионов рублей.Сформирован штат. Сейчас идет прием заявок от родителей. Школа рассчитана на 140 мест, на данный момент подано более 100 заявлений.Недалеко от 11-ой школы вскоре начнется строительство нового здания школы №12. Ее обещают построить к 1 сентября следующего года. Проект уже готов, сообщил замгубернатора Алексей Смирнов.Также 1-го сентября этого года откроется новая школа на проспекте Клыкова - №58. Она рассчитана на 1000 мест. При этом от родителей уже подано 1450 заявление на обучение детей в этой школе. Как заверил мэр, всех их примут. Ребята будут учиться в первую смену, такая возможность, по словам градоначальника, есть.