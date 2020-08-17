Мост через Тускарь в местечке Свобода Курской области отремонтируют к концу ноября

Дорожники восстановят асфальтовое покрытие, переходные плиты и укрепят конструкцию

В Золотухинском районе Курской области отремонтируют мост через реку Тускарь. Переправа расположена на участке автодороги «Курск-Поныри» – станция Свобода – Александровка в местечке Свобода. Ее протяженность – 105,3 м. Работы обойдутся бюджету почти в 43 млн рублей. В планах сдать объект в конце ноября.Отмечается, что работы на мосту ведутся с опережением графика. Сейчас там трудятся 8 человек, задействовано 3 единицы техники. Для обеспечения безопасности дорожного движения рабочие установят новое перильное ограждение.Дорожники восстановят асфальтовое покрытие, устроят гидроизоляцию бетона. Также подрядчик полностью восстановит переходные плиты, деформационные швы и укрепит мост, пояснил эксперт дорожного хозяйства регионального комитета строительства и эксплуатации автомобильных дорог Антон Прокопов.Работы по ремонту переправы ведутся в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения».