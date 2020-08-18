На развитие сельских территорий в Курской области направят почти 700 млн рублей

Селянам помогут приобрести в общей сложности 1900 квадратных метров жилья

На развитие сельских территорий в Курской области направят почти 700 миллионов рублей. Из них порядка 188 миллионов выделено из областного бюджета на реализацию госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», информирует официальный сайт региональной администрации. Реализацию госпрограммы по развитию сельских территорий в регионах страны заместители курского губернатора и специалисты отраслевых комитетов обсудили в ходе онлайн-совещания под руководством министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева.Подпрограммы проекта позволяют усовершенствовать инфраструктуру сёл, благоустроить общественные места, улучшить жилищные условия селян и отремонтировать дороги. К августу удалось реализовать 52 проекта по благоустройству: в сёлах созданы и обустроены зоны отдыха, спортивные и детские площадки, общественные колодцы и водозаборные колонки, площадки для накопления ТБО, организовано и уличное освещение, рассказывают в пресс-службе Дома Советов.В этом году по подпрограмме «Современный облик сельских территорий» планируется построить три объекта газификации в Конышёвском и Фатежском районах, возвести детский сад в селе Верхний Любаж Фатежского района. Также селянам помогут приобрести в общей сложности 1900 квадратных метров жилья.