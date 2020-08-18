На развитие сельских территорий в Курской области направят почти 700 млн рублей
Селянам помогут приобрести в общей сложности 1900 квадратных метров жилья
Подпрограммы проекта позволяют усовершенствовать инфраструктуру сёл, благоустроить общественные места, улучшить жилищные условия селян и отремонтировать дороги. К августу удалось реализовать 52 проекта по благоустройству: в сёлах созданы и обустроены зоны отдыха, спортивные и детские площадки, общественные колодцы и водозаборные колонки, площадки для накопления ТБО, организовано и уличное освещение, рассказывают в пресс-службе Дома Советов.
В этом году по подпрограмме «Современный облик сельских территорий» планируется построить три объекта газификации в Конышёвском и Фатежском районах, возвести детский сад в селе Верхний Любаж Фатежского района. Также селянам помогут приобрести в общей сложности 1900 квадратных метров жилья.