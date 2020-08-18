В Курской области проводят проверки после пробуждения пациентки в морге и поливания мужчины с ожогами холодной водой

Областной комитет здравоохранения начал проверки в двух районных больницах - Горшеченской и Суджанской

Областной комитет здравоохранения начал проверки в двух районных больницах - Горшеченской и Суджанской. В соцсетях появилась информация о том, что женщина, госпитализированная в Горшеченскую райбольницу, очнулась в морге, куда ее отправили после того, как констатировали смерть. Тактика лечения мужчины, поступившего в Суджанскую ЦРБ с 70-процентными ожогами, включала, как сообщается, «поливание тела холодной водой». Позже он скончался в областной клинической больнице. Пациентку из Горшеченской больницы сейчас перевели на лечение в областную.





«Для проверки мы привлекаем компетентных специалистов, в их мнении не сомневаемся. По ее результатам будут приняты решения, в том числе, при необходимости, административные», - рассказала первый заместитель председателя регионального комитета здравоохранения Ирина Забелина.