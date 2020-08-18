Сенатор Совфеда от Курской области рассказал, в каком случае выплату на детей до 16 лет продлят на август
По словам Валерия Рязанского, нужно дождаться решения правительства, но последнее слово в этом вопросе будет за Минфином
Сенатор от Курской области считает необходимым дождаться возвращения премьер-министра Михаила Мишустина из поездки по Дальнему Востоку. По его мнению, после этого будет принято соответствующее решение правительства. Однако последнее слово в этом вопросе будет за Министерством финансов, полагает Рязанский.
По словам сенатора, в бюджете таких ресурсов на этот год не заложено и те оперативные поправки в бюджет, которые были приняты в период пандемии и летних каникул, также не предусматривали третью выплату. Поэтому, заключает Валерий Рязанский, нужно дождаться решений правительства и Минфина.