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Сенатор Совфеда от Курской области рассказал, в каком случае выплату на детей до 16 лет продлят на август

По словам Валерия Рязанского, нужно дождаться решения правительства, но последнее слово в этом вопросе будет за Минфином
Сенатор Совфеда от Курской области рассказал, в каком случае выплату на детей до 16 лет продлят на август

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Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от соглашения целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства. Об этом заявил первый замглавы социального комитета Совфеда, сенатор Валерий Рязанский, сообщает РИА Новости.

Сенатор от Курской области считает необходимым дождаться возвращения премьер-министра Михаила Мишустина из поездки по Дальнему Востоку. По его мнению, после этого будет принято соответствующее решение правительства. Однако последнее слово в этом вопросе будет за Министерством финансов, полагает Рязанский.

По словам сенатора, в бюджете таких ресурсов на этот год не заложено и те оперативные поправки в бюджет, которые были приняты в период пандемии и летних каникул, также не предусматривали третью выплату. Поэтому, заключает Валерий Рязанский, нужно дождаться решений правительства и Минфина.

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