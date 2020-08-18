В Курске подрядчик ведет реконструкцию очистных за свой счет
Из-за пандемии город не получил обещанное федеральное финансирование. Но переговоры ведутся
Меж тем, пока нет федеральных средств, администрация не может вносить свою долю софинансирования. Руководство Курской области пытается решать проблему, ведутся переговоры о поступлении этих федеральных средств.
Напомним, реконструкцию системы биологической очистки на городских очистных сооружениях начали в из-за 75-процентного износа сооружений и оборудования. Проект рассчитан на 3 года и должен завершиться в 2022 году.