В Курске подрядчик ведет реконструкцию очистных за свой счет

Из-за пандемии город не получил обещанное федеральное финансирование. Но переговоры ведутся

Подрядчик ведет работы по реконструкции очистных сооружений в Курске за свой счет. Об этом сообщил сегодня мэр Виктор Карамышев. Дело в том, что из-за пандемии и пересмотра различных программ город не получил обещанное федеральное финансирование на эти цели. Речь идет о сотнях миллионов рублей.Меж тем, пока нет федеральных средств, администрация не может вносить свою долю софинансирования. Руководство Курской области пытается решать проблему, ведутся переговоры о поступлении этих федеральных средств.Напомним, реконструкцию системы биологической очистки на городских очистных сооружениях начали в из-за 75-процентного износа сооружений и оборудования. Проект рассчитан на 3 года и должен завершиться в 2022 году.