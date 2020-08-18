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Лента новостей / В регионе

В Курске подрядчик ведет реконструкцию очистных за свой счет

Из-за пандемии город не получил обещанное федеральное финансирование. Но переговоры ведутся
В Курске подрядчик ведет реконструкцию очистных за свой счет

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Подрядчик ведет работы по реконструкции очистных сооружений в Курске за свой счет. Об этом сообщил сегодня мэр Виктор Карамышев. Дело в том, что из-за пандемии и пересмотра различных программ город не получил обещанное федеральное финансирование на эти цели. Речь идет о сотнях миллионов рублей. 

Меж тем, пока нет федеральных средств, администрация не может вносить свою долю софинансирования. Руководство Курской области пытается решать проблему, ведутся переговоры о поступлении этих федеральных средств. 

Напомним, реконструкцию системы биологической очистки на городских очистных сооружениях начали в из-за 75-процентного износа сооружений и оборудования. Проект рассчитан на 3 года и должен завершиться в 2022 году. 

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