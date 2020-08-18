В этом году куряне оставляли своих детей без присмотра в закрытых автомобилях почти 2 тысячи раз

Всех этих родителей оштрафовали

В этом году полицейские выявили более 1800 случаев, когда куряне оставляли своих детей без присмотра в закрытых автомобилях. Всех этих родителей привлекли к административной ответственности - то есть оштрафовали, рассказала пресс-секретарь регионального УМВД Лилия Каменева.Сегодня сотрудники Курской Госавтоинспекции совместно с советом Отцов провели профилактическое мероприятие, направленное на профилактику нахождения ребенка в автомобиле без взрослых. Инспекторы ГИБДД и общественники обращались к родителям – водителям с призывом заботиться о безопасности детей и не оставлять их в автомобиле одних. Полицейские напоминали об ответственности за это правонарушение. Согласно статье 12.19 КоАП, родителей, оставивших своих маленьких детей в закрытых машинах, ждет штраф в 500 рублей.