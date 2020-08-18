ТАКТ". Ходовой ветер на протяжении двух гоночных дней позволил судьям провести все запланированный гонки: на короткой и длинной дистанции.В минувшие выходные в Железногорском районе проходили гонки на парусных катамаранах - чемпионат Курской области и чемпионат ЦФО по спортивному туризму на парусных дистанциях, сообщает телеканал "
Борьба была захватывающей: действующие чемпионы против молодых спортсменов. Впервые стартовали ученики школы парусного - туризма курской Федерации.
Победителями двух зачетов чемпионата Курской области и чемпионата ЦФО на длинной дистанции стали: Андрей Ельников – 1 место, Александр Кнырик – 2 место, Сергей Батищев – 3 место.
По итогам короткой дистанции Чемпионата Курской области, золото забрал Александр Кнырик, серебро Сергей Батищев и первую бронзовую медаль завоевал юный Вячеслав Исаков.
На короткой дистанции Чемпионата ЦФО места распределились следующим образом: у Александра Кнырика золото, у Андрея Ельникова серебро, у Романа Миленина бронза.
По словам главного судьи соревнований, президента курской Федерации спортивного туризма Евгения Горбатенко, теперь, когда стартуют ученики школы парусного - туризма курской Федерации, спортивный азарт будет только расти.
Фото Курской Федерации спортивного туризма
Парусная регата завершилась полной победой курян
В минувшие выходные в Железногорском районе проходили гонки на парусных катамаранах - чемпионат Курской области и чемпионат ЦФО