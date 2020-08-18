21-летнюю курянку задержали с крупной партией наркотиков

Ей грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы

21-летнюю жительницу Курской области задержали с крупной партией наркотиков. Девушка призналась, что делала закладки, тщательно соблюдая меры конспирации, в надежде избежать ответственности за совершение тяжкого преступления.Приехав в Курск из района, девушка поселилась в квартире сожителя. Он, к слову, в это время отбывал наказание в местах лишения свободы за незаконный оборот наркотиков. В городе селянка устроилась работать официанткой, но в поиске большего дохода, нашла криминальную «подработку».Юная "предпринимательница" забирала из тайников оптовые партии наркотиков, фасовала их на мелкие дозы и сбывала через тайники-закладки. Полицейские задержали её во время сбыта очередной партии наркотиков. Девушка дала признательные показания и приняла решение сотрудничать со следствием.В ходе обыска квартиры, где проживала подозреваемая, оперативники обнаружили и изъяли почти 300 граммов запрещенных к обороту наркотических веществ, рассказала пресс-секретарь регионального УМВД Лилия Каменева.Сейчас девушка арестована, возбуждено уголовное дело по факту сбыта наркотиков в особо крупном размере. Полицейские напоминают, что санкция статьи Уголовного кодекса предусматривает максимальное наказание, вплоть до пожизненного лишения свободы.Отметим, что в этом году в регионе правоохранители изъяли уже более 22 кг наркотиков, их уничтожат в установленном законом порядке.