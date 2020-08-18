В Курске единственную городскую баню пустят с молотка из-за убытков
Однако за неделю эксперты не успели подготовить информацию о стоимости акций, в итоге вопрос с повестки заседания Горсобрания сняли
По мнению местных финансистов, учреждение не выдержало коронавирусных ограничений - сотрудники заведения с марта не получают зарплату, убытки превышают 1,5 миллиона рублей.
Тем временем, как сообщает РИА Курск, порядка 300 курян направили обращение к властям с просьбой не закрывать баню. Письмо подписали и сотрудники.