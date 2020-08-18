В Курске единственную городскую баню пустят с молотка из-за убытков

Однако за неделю эксперты не успели подготовить информацию о стоимости акций, в итоге вопрос с повестки заседания Горсобрания сняли

Единственную в Курске городскую общественную баню задумали пустить с молотка - власти хотят продать заведение в частные руки. Этот вопрос должны были сегодня рассмотреть депутаты Горсобрания. Однако за неделю эксперты не успели подготовить информацию о стоимости акций, в итоге вопрос с повестки заседания сняли.По мнению местных финансистов, учреждение не выдержало коронавирусных ограничений - сотрудники заведения с марта не получают зарплату, убытки превышают 1,5 миллиона рублей.Тем временем, как сообщает РИА Курск, порядка 300 курян направили обращение к властям с просьбой не закрывать баню. Письмо подписали и сотрудники.