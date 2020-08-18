«Защита» банковской карты обошлась курской пенсионерке в 18,5 тысяч
Курска полагала, что общается с сотрудником банка, клиентом которого она является
Потом аферисты выманили у пенсионерки информацию и о других имеющихся банковских картах. В результате женщина лишилась 18,5 тысяч. Возбуждено уголовное дело.
Полицейские в очередной раз напоминают курянам: сотрудники банка никогда не просят сообщить по телефону персональные данные и информацию о банковской карте. Так поступают только мошенники! Единственный способ спасти сбережения - прекратить разговор.