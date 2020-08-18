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«Защита» банковской карты обошлась курской пенсионерке в 18,5 тысяч

Курска полагала, что общается с сотрудником банка, клиентом которого она является
«Защита» банковской карты обошлась курской пенсионерке в 18,5 тысяч

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«Защита» банковской карты обошлась курской пенсионерке в 18,5 тысяч рублей. 62-летняя жительница Курска полагала, что общается с сотрудником банка, клиентом которого она является. Женский голос сообщил женщине, что с ее карты мошенники пытаются списать денежные средства. Лжесотрудница предложила обезопасить сбережения, поставив на карту виртуальную «защиту». Дальнейшая беседа проходила по отработанному сценарию с участием голосового робота, которому курянка и назвала номер банковской карты и всю секретную информацию. 

Потом аферисты выманили у пенсионерки информацию и о других имеющихся банковских картах. В результате женщина лишилась 18,5 тысяч. Возбуждено уголовное дело.

Полицейские в очередной раз напоминают курянам: сотрудники банка никогда не просят сообщить по телефону персональные данные и информацию о банковской карте. Так поступают только мошенники! Единственный способ спасти сбережения - прекратить разговор.
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