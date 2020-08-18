За сутки в Курской области сгорели надворная постройка, трава, стерня и автомобили

Огнеборцы 41 раз выезжали по тревоге

За минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения Курской области 41 раз выезжали по тревоге, в регионе произошли 26 пожаров. Горели надворная постройка, мусор, трава, стерня и автомобили. В частности, в деревне Мазеповка Рыльского района сгорел легковой автомобиль, в Железногорске – пассажирская газель.14 раз для тушения пожаров привлекались добровольцы. При этом в Фатежском и Щигровскмо районах добровольные пожарные дружины ликвидировали загорание до прибытия профессиональных огнеборцев.За нарушение требований пожарной безопасности в регионе составлены 9 административных протоколов, сообщили в региональном МЧС, напомнив, что на территории Курской области действует особый противопожарный режим. На большей части региона установлен 3 класс пожарной опасности, самый высокий – 5 класс – в Обоянском районе.