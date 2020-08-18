За сутки в Курской области сгорели надворная постройка, трава, стерня и автомобили
Огнеборцы 41 раз выезжали по тревоге
14 раз для тушения пожаров привлекались добровольцы. При этом в Фатежском и Щигровскмо районах добровольные пожарные дружины ликвидировали загорание до прибытия профессиональных огнеборцев.
За нарушение требований пожарной безопасности в регионе составлены 9 административных протоколов, сообщили в региональном МЧС, напомнив, что на территории Курской области действует особый противопожарный режим. На большей части региона установлен 3 класс пожарной опасности, самый высокий – 5 класс – в Обоянском районе.