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За сутки в Курской области сгорели надворная постройка, трава, стерня и автомобили

Огнеборцы 41 раз выезжали по тревоге
За сутки в Курской области сгорели надворная постройка, трава, стерня и автомобили

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За минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения Курской области 41 раз выезжали по тревоге, в регионе произошли 26 пожаров. Горели надворная постройка, мусор, трава, стерня и автомобили. В частности, в деревне Мазеповка Рыльского района сгорел легковой автомобиль, в Железногорске – пассажирская газель.

14 раз для тушения пожаров привлекались добровольцы. При этом в Фатежском и Щигровскмо районах добровольные пожарные дружины ликвидировали загорание до прибытия профессиональных огнеборцев.

За нарушение требований пожарной безопасности в регионе составлены 9 административных протоколов, сообщили в региональном МЧС, напомнив, что на территории Курской области действует особый противопожарный режим. На большей части региона установлен 3 класс пожарной опасности, самый высокий – 5 класс – в Обоянском районе.
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