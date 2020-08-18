Председателя курского комитета образования увольнять не будут

Об этом говорили на заседании Горсобрания, где с отчетом о своей деятельности выступил мэр Курска

Председателя курского комитета образования Белкина увольнять не будут. В прошлом году к его работе возникло много вопросов в связи с организацией питания в школах Об этом говорили на заседании Курского городского Собрания, где с отчетом о своей деятельности выступил мэр города Виктор Карамышев.Как ответил градоначальник на вопрос депутата Алексея Томанова об планах уволить Сергея Белкина, "ошибаться может только тот, кто работает, и чем больше объем работы, тем больше вероятность совершить ошибку". Глава города отметил, что если бы компетентными органами или УФАС было замечено, что кто-то из чиновников виновен, его сразу же призвали бы к ответу.Также Виктор Карамышев заметил, что в Курске 7,5 тысяч школьников получают бесплатное питание и вопрос его организации непростой. Сейчас необходимо организовать бесплатное горячее питание учащихся с 1 по 4 класс. Для этого нужно провести торги. Пока их не проводили, так как ждали, когда поступят средства из федерального бюджета. Поскольку деньги до сих пор не поступили, администрация была вынуждена заключить прямые договоры на один месяц. Когда федеральное финансирование поступит, торги обязательно будут проведут.