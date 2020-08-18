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На курской трассе появилась инновационная разметка

Она лучше заметна в темноте, особенно в дождливую погоду и устойчива к перепадам температур
На курской трассе появилась инновационная разметка

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На на участке трассы Лукьяновка – Тим – «Курск – Борисоглебск» в Тимском районе появилась разметка из инновационных компонентов - двухкомпонентного пластика холодного нанесения. Пока разметку наносят в экспериментальном режиме.

Этот материал уже успел зарекомендовать себя на дорогах других регионов, сообщает региональный комитет транспорта и автомобильных дорог. Благодаря способу нанесения пластика улучшается дренаж дорожного покрытия. Также это позволяет получить шумовой эффект при наезде на линию разметки, который может спасти жизнь при засыпании водителей при движении, пояснил управляющий подсобным подразделением ООО «СТиМ» Валерий Костенко. Такая разметка лучше заметна в темноте, особенно в дождливую погоду и устойчива к перепадам температур. 

Также холодный пластик остается твердым вне зависимости от температуры, в отличие от термопластика, который под воздействием высоких температур начинает размягчаться.

Как заявляют специалисты, такая разметка способна прослужить несколько лет при условии соблюдения нескольких факторов: отсутствия воздействия шипованной резины и своевременном обслуживании дорожного полотна. 

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