Курская область получила на социальные проекты от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, более 52 миллионов

Благодаря этим грантам в нашем регионе реализуются три проекта, направленных на поддержку семей, попавших в кризисную ситуацию

Курская область получила на социальные проекты от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 52,3 миллиона рублей. Благодаря этим грантам в нашем регионе реализуются три проекта, направленных на поддержку семей, попавших в кризисную ситуацию, сообщает областной комитет социального обеспечения, материнства и детства.Программа «Ресурсы семьи» направлена на поддержку родителей детей-инвалидов, «Жизнь без риска» - на развитие систем безопасного детства, а по программе «Новые возможности» в стационарных учреждениях внедряют технологии для адаптации и социализации детей-инвалидов.Стационарные детские учреждения, благодаря средствам Фонда получили функциональную мебель, компьютерную технику, новейшее игровое и реабилитационное оборудование, также там внедрены современные методики образования. Кроме этого созданы ресурсные центры, где специалисты обмениваются накопленным опытом работы с детьми.Отмечается, что с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Курская область сотрудничает на протяжении 10 лет, принимая участие в акциях, конкурсах и программах фонда. За последние полгода в рамках трех программ 275 семей получили консультации, около 500 родителей прошли обучение по специализированным программам, свыше 180 семей стали участниками программ выходного дня.