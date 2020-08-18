Российские цирки открылись после долгого простоя

Kadara.ru.Из государственных первым планируется открытие Цирка в Сочи с программой «Девочка и слон» и Цирка на проспекте Вернадского, информирует
Однозначно вопрос о целесообразности открытия цирков так и не решён. Неполная заполняемость залов, «шахматная» рассадка и запрет на реализацию сувениров всё это не позволит циркам выйти на безубыточный уровень.
Главная задача Росгосцирка повысить самоокупаемыость и заработать деньги, - отмечает Татьяна Бушкова, один из топ-менеджеров Росгосцирка. Зритель всё равно стоит на первом месте, ведь значительная часть зрительской аудитории цирка это дети».
Наша справка:
Татьяна Владимировна Бушкова – российский топ-менеджер, специалист в области управления цирковыми объектами и повышения эффективности деятельности крупных объектов индустрии развлечений для детей, заместитель генерального директора ФКП «Росгосцирк».
С 2003 года в индустрии развлечений для семейной аудитории.С 2007 года плотно сотрудничает с цирковой отраслью.
В 2011 Александр Калмыков, будучи на тот момент директором «Росгосцирка», пригласил Татьяну Бушкову в оргкомитет V Всемирного фестиваля циркового искусства. Задачей Бушковой стало внедрение современных технологий в отстающие сегменты российского цирка.
Калмыков предлагает Бушковой возглавить Тульский государственный цирк после успешного завершения Фестиваля.Тульский государственный цирк является ключевым в системе "Росгосцирка".
Для повышения эффективности Тульского цирка была внедрена система продажи билетов с применением программного обеспечения и отменена продажа билетов по билетным книжкам, изменился подход к маркетинговой и рекламной деятельности. Также была запущена программа социальной активности цирка. Впервые в России при сотрудничестве с крупными бизнес-структурами Тулы опробована и введена социальная программа для детей-сирот «Подари цирк ребенку».
С 2013 года Татьяна Бушкова сосредоточилась на популяризаторской, проектной и международной деятельности в качестве генерального директора ООО «Международная цирковая компания» в рамках циркового искусства. Масштабная акция «Цирк детям села» стала одним из центральных проектов для популяризации циркового искусства для детей из отдаленных сел Алтайского края. Проект «Цирк больших зверей в Сокольниках» также оставил не менее яркие впечатления у жителей и гостей столицы. Бушкова организует масштабные двухлетние гастроли уникального аттракциона Владислава Гончарова «Один среди львов» в Китае в рамках международного сотрудничества. Владислав Гончаров - заслуженный дрессировщик выступает один среди двенадцати африканских львов.
В 2016 году Татьяна Бушкова получила приглашение от нового на тот момент директора «Росгосцирка» Дмитрия Иванова пополнить команду топ-менеджмента компании. Для начала – в качестве руководителя филиала «Цирк-сервис», а затем она становится заместителем генерального директора в 2019 году.
В компетенции Бушковой оказалась основная «сервисная» деятельность цирков: продажа билетов, организация работы буфетов, продажа сувенирной продукции и т.д., а также – вопросы оптимизации, повышения эффективности и контроля финансово-хозяйственной деятельности филиалов. Задача, поставленная перед Бушковой – внедрить и масштабировать весь ее опыт и наработки, накопленные за много лет работы еще со времен Международного фестиваля, по всем действующим циркам системы «Росгосцирк».
В сложный период пандемии в конце марта 2020 года Татьяна Бушкова была назначена заместителем генерального директора «Росгосцирка» по коммерческой деятельности. Во время самоизоляции Бушкова разработала новую социальную всероссийскую программу «Всероссийский день первоклассника», реализовала поручения Президента РФ в рамках развития и повышения доступности циркового искусства, выработала новую стратегию развития цирковой деятельности.
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