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Суд обязал курскую «управляйку» выплатить компенсацию за залитую квартиру

107 тысяч рублей, включая компенсацию морального вреда

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Суд обязал курскую «управляйку» выплатить компенсацию за залитую квартиру. Квартиру жительницы одного из домов по улице Ленина "залило осадками" через крышу в феврале прошлого года. На восстановление жилья хозяйка потратила более 58 тысяч рублей.

Ленинский райсуд тогда постановил, что виновником случившегося стала управляющая компания и частично удовлетворил требования истца. С ООО "Управляющая компания" взыскали более 107 тысяч рублей, включая компенсацию морального вреда.

Однако в «управляйке» с таким решением суда не согласились и решили разделить ответственность с региональным фондом капремонта, который незадолго до происшествия реставрировал кровлю этого дома.

Областной суд согласился с коллегами из первой инстанции и также возложил ответственность за ненадлежащее содержание общего имущества многоквартирного дома на управляющую организацию.
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