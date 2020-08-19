107 тысяч рублей, включая компенсацию морального вреда

Суд обязал курскую «управляйку» выплатить компенсацию за залитую квартиру. Квартиру жительницы одного из домов по улице Ленина "залило осадками" через крышу в феврале прошлого года. На восстановление жилья хозяйка потратила более 58 тысяч рублей.





Ленинский райсуд тогда постановил, что виновником случившегося стала управляющая компания и частично удовлетворил требования истца. С ООО "Управляющая компания" взыскали более 107 тысяч рублей, включая компенсацию морального вреда.





Однако в «управляйке» с таким решением суда не согласились и решили разделить ответственность с региональным фондом капремонта, который незадолго до происшествия реставрировал кровлю этого дома.





Областной суд согласился с коллегами из первой инстанции и также возложил ответственность за ненадлежащее содержание общего имущества многоквартирного дома на управляющую организацию.