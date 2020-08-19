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Руководителю ансамбля бального танца "Соловьиная весна" присвоили звание Почетного гражданина Курска

Ученики балетмейстера Алексея Ловчикова работают в Германии, в Таиланде в Канаде, в США, в Японии
Руководителю ансамбля бального танца "Соловьиная весна" присвоили звание Почетного гражданина Курска

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Балетмейстеру, бессменному руководителю ансамбля бального танца "Соловьиная весна" Алексею Ловчикову  присвоили звание Почетного гражданина Курска. Его школу прошли более 10 тысяч человек: практически все руководители студий бального танца нашего города вышли из ансамбля «Соловьиная весна».  

Ученики балетмейстера работают в Германии, в Таиланде в Канаде, в США, в Японии

В 1984 году Алексею Михайловичу присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры», в 2008-м он стал победителем конкурса общественного признания «Человек года» в номинации «Творчество», с вручением премии «Курская антоновка». В 2011-м Алексей Ловчиков удостоился почетного знака «За особые заслуги перед Курском». 

Имя Алексея Ловчикова внесено в Большую Курскую энциклопедию.

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