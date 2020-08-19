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Лента новостей / В регионе

В курском Роспотребнадзоре открыта горячая линия по качеству школьных принадлежностей

Консультацию можно получить до 2 сентября
В курском Роспотребнадзоре открыта горячая линия по качеству школьных принадлежностей

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В региональном управлении Роспотребнадзора открылась горячая линия по вопросам качества и безопасности  товаров детского ассортимента (одежды, обуви, школьных принадлежностей, детской мебели и игрушек), а также защиты прав потребителей.

Специалисты санитарного ведомства проконсультируют и при необходимости помогут оформить претензию в случае нарушения действующего законодательства, регулирующего продажу товаров для детей.

Обращаться можно по телефонам:

- в Курске – 8 (4712) 58-71-86;

- в Железногорске, Железногорском, Дмитриевском и Фатежском районах - 8 (471-48) 2-46-49;

- в Льговском, Курчатовском, Конышевском, Рыльском, Глушковском и Кореневском районах - 8 (471-40) 2-14-88;

- в Суджанском, Большесолдатском, Беловском, Медвенском, Обоянском и Пристенском районах - 8 (471-43) 2-16-38;

- в Щигровском, Черемисиновском, Тимском, Советском, Касторенском, Горшеченском и Мантуровском районах - 8 (471-45) 4-39-65.

Звонки принимаются по будням с 10 утра до 5 вечера, в пятницу – до 16 часов (перерыв с 13 до 14 часов).

Горячая линия будет работать вплоть до 2 сентября.

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