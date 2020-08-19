В курском Роспотребнадзоре открыта горячая линия по качеству школьных принадлежностей

Консультацию можно получить до 2 сентября

В региональном управлении Роспотребнадзора открылась горячая линия по вопросам качества и безопасности товаров детского ассортимента (одежды, обуви, школьных принадлежностей, детской мебели и игрушек), а также защиты прав потребителей.Специалисты санитарного ведомства проконсультируют и при необходимости помогут оформить претензию в случае нарушения действующего законодательства, регулирующего продажу товаров для детей.Обращаться можно по телефонам:- в Курске – 8 (4712) 58-71-86;- в Железногорске, Железногорском, Дмитриевском и Фатежском районах - 8 (471-48) 2-46-49;- в Льговском, Курчатовском, Конышевском, Рыльском, Глушковском и Кореневском районах - 8 (471-40) 2-14-88;- в Суджанском, Большесолдатском, Беловском, Медвенском, Обоянском и Пристенском районах - 8 (471-43) 2-16-38;- в Щигровском, Черемисиновском, Тимском, Советском, Касторенском, Горшеченском и Мантуровском районах - 8 (471-45) 4-39-65.Звонки принимаются по будням с 10 утра до 5 вечера, в пятницу – до 16 часов (перерыв с 13 до 14 часов).Горячая линия будет работать вплоть до 2 сентября.