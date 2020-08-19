  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Юбилейный V фестиваль российской анимации имени Дёжкина пройдёт в онлайн формате

Сегодня исполнилось 106 лет со дня рождения «Русского Диснея» из Курска


Читайте также

Сегодня исполнилось 106 лет со дня рождения легендарного мультипликатора, «Русского Диснея», нашего земляка Бориса Дёжкина. Отдать дань уважения знаменитому мастеру из Курска у его памятного бюста рядом с Курской филармонией с цветами и словами благодарности собрались неравнодушные куряне и сотрудники Курского кинофонда.

«Однажды, договариваясь о проведении тематического кинофестиваля, мне пришлось общаться с дипломатами посольства Сирии, и атташе по культуре показал мне на телефоне золотую коллекцию студии «Союзмультфильм»… на арабском языке. Среди картин, конечно, были работы нашего земляка. Так что шедевры Дёжкина популярны даже в арабских странах!» - удивил директор Курского кинофонда Андрей Немиров.

Мастер не любил слово «мультики». Для него мультипликация была великим искусством - таким же огромным, как музыка, живопись и театр. Это отношение курянина к своему делу чувствуется в каждом кадре его творений.

В фильмографии Бориса Дёжкина более 100 анимационных работ, среди которых легендарные «Необыкновенный матч», «Шайбу! Шайбу!», «Матч- реванш», «Чиполлино» и «Муха-цокотуха».

В Курске ведется активная работа по увековечиванию памяти Бориса Петровича. Ежегодно проводится анимационный фестиваль, который носит его имя. И в этом году в сентябре пройдет юбилейный V фестиваль российской анимации имени Бориса Дёжкина, но учитывая эпидемиологическую ситуацию - в онлайн формате.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Синоптики обещают курянам небольшие дожди в четверг

В пятницу в Курске пройдёт автопробег в цветах триколора

В курской администрации сменился председатель комитета внутренней политики и кадров

Бывший губернатор Курской области порассуждал о политическом будущем Лукашенко

В центре Курска вместо пустыря с бурьяном может появиться отель под известным брендом

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске