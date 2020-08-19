Юбилейный V фестиваль российской анимации имени Дёжкина пройдёт в онлайн формате

Сегодня исполнилось 106 лет со дня рождения «Русского Диснея» из Курска







Сегодня исполнилось 106 лет со дня рождения легендарного мультипликатора, «Русского Диснея», нашего земляка Бориса Дёжкина. Отдать дань уважения знаменитому мастеру из Курска у его памятного бюста рядом с Курской филармонией с цветами и словами благодарности собрались неравнодушные куряне и сотрудники Курского кинофонда.«Однажды, договариваясь о проведении тематического кинофестиваля, мне пришлось общаться с дипломатами посольства Сирии, и атташе по культуре показал мне на телефоне золотую коллекцию студии «Союзмультфильм»… на арабском языке. Среди картин, конечно, были работы нашего земляка. Так что шедевры Дёжкина популярны даже в арабских странах!» - удивил директор Курского кинофонда Андрей Немиров.Мастер не любил слово «мультики». Для него мультипликация была великим искусством - таким же огромным, как музыка, живопись и театр. Это отношение курянина к своему делу чувствуется в каждом кадре его творений.В фильмографии Бориса Дёжкина более 100 анимационных работ, среди которых легендарные «Необыкновенный матч», «Шайбу! Шайбу!», «Матч- реванш», «Чиполлино» и «Муха-цокотуха».В Курске ведется активная работа по увековечиванию памяти Бориса Петровича. Ежегодно проводится анимационный фестиваль, который носит его имя. И в этом году в сентябре пройдет юбилейный V фестиваль российской анимации имени Бориса Дёжкина, но учитывая эпидемиологическую ситуацию - в онлайн формате.