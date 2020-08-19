Юбилейный V фестиваль российской анимации имени Дёжкина пройдёт в онлайн формате
Сегодня исполнилось 106 лет со дня рождения «Русского Диснея» из Курска
«Однажды, договариваясь о проведении тематического кинофестиваля, мне пришлось общаться с дипломатами посольства Сирии, и атташе по культуре показал мне на телефоне золотую коллекцию студии «Союзмультфильм»… на арабском языке. Среди картин, конечно, были работы нашего земляка. Так что шедевры Дёжкина популярны даже в арабских странах!» - удивил директор Курского кинофонда Андрей Немиров.
Мастер не любил слово «мультики». Для него мультипликация была великим искусством - таким же огромным, как музыка, живопись и театр. Это отношение курянина к своему делу чувствуется в каждом кадре его творений.
В фильмографии Бориса Дёжкина более 100 анимационных работ, среди которых легендарные «Необыкновенный матч», «Шайбу! Шайбу!», «Матч- реванш», «Чиполлино» и «Муха-цокотуха».
В Курске ведется активная работа по увековечиванию памяти Бориса Петровича. Ежегодно проводится анимационный фестиваль, который носит его имя. И в этом году в сентябре пройдет юбилейный V фестиваль российской анимации имени Бориса Дёжкина, но учитывая эпидемиологическую ситуацию - в онлайн формате.