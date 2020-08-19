На Утином острове в Курске завелись крысы

ТАКТ".Жители Курска бьют тревогу - на Утином острове в Курске поселились крысы. В соцсетях уже неоднократно появлялись возмущённые комментарии пользователей. Горожане боятся отдыхать на набережной с детьми и требуют собственника участка немедленно навести порядок. О том, как и когда будет решена проблема соседства горожан с хвостатыми рассказали представители комитета городского хозяйства, передает телеканал "
На Утином острове в Курске обитают крысы, жалуются жители города. Выяснилось, опасные грызуны действительно завелись в зоне отдыха. Как известно, крысы являются переносчиками инфекционных заболеваний - сальмонеллёз, токсоплазмоз, столбняк и это далеко не полный список. Для здоровья людей опасны не только укусы грызунов, пути передачи заразы – все продукты жизнедеятельности крыс. На Утином острове грызуны в большом количестве обитают на берегу, поедая хлеб, который отдыхающие бросают уткам.
Наталья Чуканова, жительница Курска: Мы смотрим вниз, практически под нашими ногами происходит движение – из нор вылезают животные. Я даже предположить не могла сначала, что это крысы. Большое очень семейство крыс, которые вели себя абсолютно по хозяйски, они не боятся людей, они передвигались с места на место. Они разнокалиберные – и большие, и мелкие. Ощущение было очень неприятным.
Известно, что Утиный остров обустроил обустроил депутат Курского городского собрания Олег Лифинцев. В данный момент за благоустройство набережной отвечают власти города.
Игорь Агищев, Председатель комитета городского хозяйства города Курска: Всё что касается береговой линии и территории вне воды – она в настоящее время городская, до этого было выдано разрешение на проведение там благоустройства прилегающей к зданию. Благоустройство выполнено, реализовано и город отвечает за состояние данной набережной. В настоящее время там довольно-таки удовлетворительное состояние – чисто, убрано. Мы будем над этим работать, конечно, попробуем как-то их оттуда вывести, но, в то же время, подумаем как не навредить водоплавающим.
В комитете городского хозяйства пообещали избавить набережную от грызунов. Решить проблему планируют в сентябре.
На Утином острове в Курске завелись крысы
Жители Курска бьют тревогу. Комитет городского хозяйства решить проблему планирует в сентябре