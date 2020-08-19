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В центре Курска вместо пустыря с бурьяном может появиться отель под известным брендом

Инвестор готов вложить  в строительство миллиард рублей
В центре Курска вместо пустыря с бурьяном может появиться отель под известным брендом

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В центре Курска на пустыре, заросшем бурьяном, могут построить отель под известным брендом. Речь идет о так называемой Полугоре - площадке между улицами Дзержинского и Луначарского. Группа компаний «ПО «Вагонмаш», которая занимается вагоностроением и производством комплектующих для подвижного состава РЖД, готова  инвестировать миллиард рублей в строительство отеля под брендом «Mercure», сообщает издание «КоммерсантЪ-Черноземье». Такие гостиницы уже есть у соседей: в Воронеже и Липецке.

Если строительство начнут в ближайшее время, то гостиницу сдадут уже в 2023 году. Планируется, что в отеле будет не менее 100 номеров. Здание будет воздвигнуто в рамках концепции «Курск 2032».
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