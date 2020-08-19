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Бывший губернатор Курской области порассуждал о политическом будущем Лукашенко

По мнению Александра Руцкого, политическая карьера Лукашенко в Белоруссии закончилась 
Бывший губернатор Курской области порассуждал о политическом будущем Лукашенко

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Герой Советского Союза, генерал-майор авиации в отставке,  бывший вице-президент России и бывший губернатор Курской области Александр Руцкой прокомментировал события в Белоруссии и порассуждал о политическом будущем Александра Лукашенко в интервью порталу "Газета.ру".

"Политическая карьера Лукашенко в Белоруссии закончилась. Он упустил момент", - сказал Руцкой, отметив, что Лукашенко так и не научился общаться с людьми и слушать их и поэтому выезды на заводы теперь не помогут.

"Поезд ушел", - добавил Руцкой.

По словам политика, события в Белоруссии произошли не сами по себе, для них нужна была почва и бросил семена в эту почву сам Лукашенко, зачем последовали ростки возмущения и несогласия.

В тоже время Руцкой уверен, что в Белоруссии не обошлось без вмешательства внешних сил, которые хотят, чтобы на границе с Россией появилось еще одно русофобское государство.
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