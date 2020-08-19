Бывший губернатор Курской области порассуждал о политическом будущем Лукашенко
По мнению Александра Руцкого, политическая карьера Лукашенко в Белоруссии закончилась
"Политическая карьера Лукашенко в Белоруссии закончилась. Он упустил момент", - сказал Руцкой, отметив, что Лукашенко так и не научился общаться с людьми и слушать их и поэтому выезды на заводы теперь не помогут.
"Поезд ушел", - добавил Руцкой.
По словам политика, события в Белоруссии произошли не сами по себе, для них нужна была почва и бросил семена в эту почву сам Лукашенко, зачем последовали ростки возмущения и несогласия.
В тоже время Руцкой уверен, что в Белоруссии не обошлось без вмешательства внешних сил, которые хотят, чтобы на границе с Россией появилось еще одно русофобское государство.