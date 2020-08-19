В пятницу в Курске пройдёт автопробег в цветах триколора

22 августа в стране отмечается День Государственного флага

22 августа - День Государственного флага Российской Федерации. Праздник установлен в 1994 году указом президента Бориса Ельцина и отмечается ежегодно.В честь праздника, в пятницу, 21 августа, по Курску пройдёт автопробег в цветах триколора. По городским улицам проедут 30 автомобилей – 10 белых, 10 синих и 10 красных. Стартует автопробег в 11 часов на площади перед Областным Дворцом молодёжи (ул. Белгородская, 14Б) и проедет по маршруту - площадь перед Дворцом молодежи - ул. Дзержинского - ул. Сонина - Красная площадь - ул. Ленина - Северный автовокзал - Триумфальная арка - ул. Радищева - Красная площадь.