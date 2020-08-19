  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Куряне стали чаще оформлять электронные больничные

Удобство цифрового больничного жители региона смогли оценить в период пандемии
Куряне стали чаще оформлять электронные больничные

Читайте также

Куряне стали чаще оформлять электронные больничные. Так, за первое полугодие этого года листков временной нетрудоспособности, выданных в электронном формате, оформлено свыше 82 тысяч, что на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба регионального отделения Фонда социального страхования.

Как отмечают работодатели, электронный документооборот значительно упростил работу бухгалтерии и взаимодействие с ФСС.

Удобство цифрового больничного куряне смогли оценить в период пандемии. Информацию о больничном работодателю можно направить не выходя из дома, сообщив только номер электронного листа нетрудоспособности. Работодатель запрашивает электронный больничный из единой информационной системы ФСС по его номеру и номеру СНИЛС работника.

Получить все сведения об электронном листе нетрудоспособности и распечатать документ можно в «Личном кабинете» на сайте фонда. Для входа необходимо ввести логин и пароль, которые используются для портала госуслуг.

Напомним, в Курском региональном отделении Фонда социального страхования работает горячая линия для консультирования по вопросам, связанным с выплатой пособий по временной нетрудоспособности: 8 (4712) 72-23-96.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курске рецидивист пытался ограбить магазин, угрожая продавцу ножом

Курский губернатор сделал прививку от коронавируса до ее регистрации

Синоптики обещают курянам небольшие дожди в четверг

В пятницу в Курске пройдёт автопробег в цветах триколора

В курской администрации сменился председатель комитета внутренней политики и кадров

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске