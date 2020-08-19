Куряне стали чаще оформлять электронные больничные
Удобство цифрового больничного жители региона смогли оценить в период пандемии
Как отмечают работодатели, электронный документооборот значительно упростил работу бухгалтерии и взаимодействие с ФСС.
Удобство цифрового больничного куряне смогли оценить в период пандемии. Информацию о больничном работодателю можно направить не выходя из дома, сообщив только номер электронного листа нетрудоспособности. Работодатель запрашивает электронный больничный из единой информационной системы ФСС по его номеру и номеру СНИЛС работника.
Получить все сведения об электронном листе нетрудоспособности и распечатать документ можно в «Личном кабинете» на сайте фонда. Для входа необходимо ввести логин и пароль, которые используются для портала госуслуг.
Напомним, в Курском региональном отделении Фонда социального страхования работает горячая линия для консультирования по вопросам, связанным с выплатой пособий по временной нетрудоспособности: 8 (4712) 72-23-96.