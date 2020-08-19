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Лента новостей / В регионе

Курский губернатор сделал прививку от коронавируса до ее регистрации

Он сам обратился в НИИ, когда шла вторая фаза исследований вакцины

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Роман Старовойт сделал прививку от коронавируса - аккурат перед своим  отпуском. Об этом глава региона сообщил в эфире телеканала «Сейм». Он сам обратился в НИИ, когда шла вторая фаза исследований вакцины.

Российская вакцина двухкомпонентная, поэтому пока губернатору ввели только одну из них. По его словам, в первые несколько дней было самочувствие, как при простуде, ломило мышцы, но температуры не было. Но врачи заранее предупредили, что это нормально. 

Роман Старовойт входит в контрольную группу исследования и обещал поделиться результатами анализа на антитела после второй прививки. Ее нужно будет сделать через неделю.

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