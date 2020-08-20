Под Курском дети на квадроцикле столкнулись с автомобилем

Авария произошла в Октябрьском районе

19 августа в Октябрьском районе Курской области произошла авария с участием двух детей.





Как сообщили в ГИБДД, примерно в семь часов вечера на автодороге "Дьяконово - Суджа - 4 околоток", 11-летний мальчик на квадроцикле KAYO ехал со стороны улицы Красной Звезды в сторону улицы Магистральной. На перекрестке неравнозначных дорог, на 4 км он не предоставил преимущество в движении автомобилю ВАЗ-21053, за рулем которого был 18-летний водитель, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестка. В результате произошло столкновение.





В этом ДТП различные травмы получил пассажир квадроцикла - 10-летний мальчик.