В Курске утвержден городской дизайн-код

В течение переходного периода будет действовать мораторий на привлечение к ответственности

Депутаты Курского городского Собрания утвердили дизайн-код города. Теперь дизайн-код закреплен в Правилах благоустройства. Документ регламентируетстандарты оформления информационных конструкций на фасадах зданий и оформления самих фасадов. Правила благоустройства устанавливают специальные требования для таких элементов фасадов, как стены, цоколь, балконы, лоджии, козырьки и навесы, ступени и пандусы, входные группы, ограждения и мемориальные таблички.Переходный срок для приведения в соответствии с требованиями всех конструкций и сооружений полгода - для информационных конструкций, два года - для элементов фасадов. В течение этого времени будет действовать мораторий на привлечение к ответственности.В течение полугода со дня вступления в силу Правил благоустройства предприниматель должен будет обратиться в городской комитет архитектуры с документами, отображающими расположение, размер, цветовое решение и другие параметры вывески на фасаде, либо самостоятельно проверить все на соответствие регламенту. если найдутся несоответствия, нужно обратиться в организацию, занимающуюся изготовлением вывесок. При этом получение дополнительных согласований и разрешений не требуется. Исключение составляет размещение крышных конструкций, информационных конструкций на торговых, офисных центрах и культурно-зрелищных зданиях. Дизайн-проект таких конструкций нужно будет обязательно предоставить в комитет архитектуры и градостроительства не позднее чем за 30 рабочих дней до начала выполнения работ по их размещению. При несоответствии дизайн-проекта требованиям, предпринимателя уведомят об этом в течение 20 рабочих дней. Такое уведомление не позволит разместить конструкцию с нарушениями.