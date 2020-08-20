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В Курской области сгорели 600 тюков соломы

Весом по 150 кг каждый
В Курской области сгорели 600 тюков соломы

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В Курской области сгорели 600 тюков соломы. Пожар случился накануне вечером в селе Износково Льговского района. На открытой площадке для хранения грубых кормов горела скирда из 600 тюков соломы весом по 150 кг каждый.


С пламенем боролись также добровольная пожарная команда района, добровольцы Густомойского сельсовета, привлекалась приспособленная техника – автомобиль «ЗИЛ» с цистерной, трактор МТЗ-80 с прицепной емкостью. Огнеборцам удалось не допустить распространение огня на рядом расположенную скирду. 


Сейчас специалисты устанавливают причины возгорания.

Как отмечают в региональном МЧС, ежедневно в регионе происходит несколько десятков случаев горения сухой травы и мусора. Зафиксированы случаи, когда пламя перекидывалось на хозяйственные постройки.

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