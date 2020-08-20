Весом по 150 кг каждый

В Курской области сгорели 600 тюков соломы. Пожар случился накануне вечером в селе Износково Льговского района. На открытой площадке для хранения грубых кормов горела скирда из 600 тюков соломы весом по 150 кг каждый.С пламенем боролись также добровольная пожарная команда района, добровольцы Густомойского сельсовета, привлекалась приспособленная техника – автомобиль «ЗИЛ» с цистерной, трактор МТЗ-80 с прицепной емкостью. Огнеборцам удалось не допустить распространение огня на рядом расположенную скирду.Сейчас специалисты устанавливают причины возгорания.Как отмечают в региональном МЧС, ежедневно в регионе происходит несколько десятков случаев горения сухой травы и мусора. Зафиксированы случаи, когда пламя перекидывалось на хозяйственные постройки.