В Курской области сгорели 600 тюков соломы
Весом по 150 кг каждый
С пламенем боролись также добровольная пожарная команда района, добровольцы Густомойского сельсовета, привлекалась приспособленная техника – автомобиль «ЗИЛ» с цистерной, трактор МТЗ-80 с прицепной емкостью. Огнеборцам удалось не допустить распространение огня на рядом расположенную скирду.
Сейчас специалисты устанавливают причины возгорания.
Как отмечают в региональном МЧС, ежедневно в регионе происходит несколько десятков случаев горения сухой травы и мусора. Зафиксированы случаи, когда пламя перекидывалось на хозяйственные постройки.