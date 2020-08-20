В Курской областной Думе обсудили проект федерального закона «О молодежной политике»

ТАКТ».В стенах Курской областной думы состоялись публичные слушания по проекту федерального закона «О молодежной политике». Его разработка находится на конечном этапе, осенью Госдума приступит к рассмотрению. Впрочем, количество прозвучавших от курян замечаний и предложений, свидетельствуют о том, что документ еще требует доработки. Но в целом все причастные к молодежной политике необходимость принятия закона поддерживают, передает телеканал «
Молодежь в России есть, а вот единой молодежной политики - нет. В 1998 году предыдущий глава государства наложил вето на одобренный Госдумой и Советом Федерации соответствующий закон. Регионам пришлось самостоятельно выстраивать молодежную политику. Курская область справилась одной из первых - в 2002 году обзавелась своим законом.
Сегодня речь идет о новом проекте федерального закона «О молодежной политике». Его разработка находится на финальной стадии, в регионах проходят публичные слушания. Так, в стенах Курской областной Думы собрались все, кто так или иначе связан с молодежной политикой.
Николай Жеребилов, председатель Курской областной Думы:
«Закон необходим, актуален, и мы уже работали в 2018 году над этим законом. Мы направили ряд предложений. Кстати, большинство предложений, которые отправлялись от Курской области, они вошли в проект федерального закона. Я думаю, что сегодня обсудим и дополнительно будут внесены предложения»
Юрий Князев, заместитель губернатора Курской области:
«На сегодняшний день актуальность этого закона - она очевидна. Уже на протяжении, наверное, не одного десятка лет эти законодательные инициативы выносились. Но не были поддержаны. Сейчас находимся уже на таком этапе высокой проработки этого закона, И нужно, наверное, уровнять шансы во всех регионах в части молодежной политики»
Свои предложения направлял в Госдуму и Совет молодых депутатов Курской области. Там также подчеркивают важность принятия федерального закона, который бы открыл широкий спектр возможностей в сфере молодежной политики.
Михаил Шумаков, председатель Совета молодых депутатов Курской области:
«Одно из предложений касалось также возраста. Ну, вы знаете, что всем наверное хочется быть молодыми, да? И поэтому мы тоже предлагали увеличить возраст молодежи до 35 лет. Данное предложение было услышано, но это не только наш регион, многие регионы предлагали. И очень хорошо, что федеральные структуры нас послушали и теперь возраст молодежи у нас акцентирован отметкой 35 лет»
Вместе с тем, возрастная отметка стала причиной дополнительных обсуждений и предложений. Так, депутат Госдумы от Курской области Ольга Германова убеждена, что необходимо доработать моменты, связанные с финансированием молодежной политики.
Ольга Германова, депутат Государственной Думы:
«Когда я читаю финансовое обеспечение, где говорят, что не требуется дополнительного финансирования, то я здесь не соглашусь. Потому что увеличивая возраст до 35 лет, мы получаем прирост в молодежной политике на 12 миллионов. Что значит не будет расти финансирование? Конечно финансирование будет расти»
Сразу два предложения у депутата Курской областной Думы Романа Чекеда. Он считает, что необходим координационный или общественный совет по молодежной политике. Это важно для оперативного решения межведомственных вопросов.
Роман Чекед, председатель постоянного комитета по семейной и молодежной политике Курской областной Думы:
«И вторая очень важная позиция - это наличие государственной программы. Программы, которая бы по статусу, по уровню стояла бы за этим законом. Закон определяет позиции, направления, рамки, а программа – это конкретика цифр, конкретика мероприятий, конкретика того, что необходимо сделать»
Итогом публичных слушаний стало решение поддержать принятие федерального закона и отправить в Государственную Думу свои предложения.
В Курской областной Думе обсудили проект федерального закона «О молодежной политике»
Количество прозвучавших от курян замечаний и предложений, свидетельствуют о том, что документ еще требует доработки