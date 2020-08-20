В годовщину Победы на Курской дуге «Фронтовой кинотеатр» отправится в Поныри
Областной киновидеофонд впервые за пределами Курска запустит этот проект
Показы в посёлке Поныри пройдут на площадке перед Молодежным центром «Поныровского центра культуры и досуга» 21 августа с 12 до 16 часов, на Центральной площади посёлка «Фронтовой кинотеатр» будет работать 22 августа с 6 до 9 вечера и 23-го - с полудня до 3-х часов дня.
Зрители смогут посмотреть предоставленный специально для показа в дни памятных мероприятий студией «Мосфильм» отреставрированный и оцифрованный художественный фильм «Освобождение: Огненная дуга» Юрия Озерова, 12+; две видеопрограммы, созданные Курским кинофондом по заданию областной администрации и комитета по культуре: «Курск-43. Огненная дуга», 6+ и «Помним Победу», 6+; а также художественные фильмы «В бой идут одни старики», «Женя, Женечка и «Катюша» и подборку анимационных фильмов о войне, 6 +.
Отмечается, что также возможны показы по заявкам зрителей.
Программа мероприятий:
21 августа, с 12.00 до 16.00 - «Фронтовой кинотеатр».
15.00 – Заседание круглого стола «Сохранение исторической памяти в Великой Отечественной войне как основа государственной политики».
Здание ж/д вокзала станции Поныри, зал боевой славы.
В работе круглого стола примут участие учёные, краеведы, руководители поисковых отрядов, музейные работники и волонтёры. Накануне годовщины победы на Курской дуге представители разных поколений обсудят актуальные вопросы, связанные с современным пониманием истории, поделятся опытом нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения.
18.00 – Открытие мемориальных стел памяти неизвестных солдат Курской битвы в Поныровском районе. Количество стел — 28 — по числу районов области.
Мемориальный комплекс «Героям Северного фаса Курской дуги».
19.00 - Презентация документального фильма «Часовые памяти. Поныри», 2019 г., 41 мин., с участием автора Алексея Рафаенко (Режиссер: Сергей Мерзляков. Продюсеры: Алексей Пиманов, Борис Яновский, продолжительность: 42 мин.)
Центральная площадь в п. Поныри.
Фильм из документального цикла «Часовые памяти» — об одном из ключевых сражений Второй мировой и Великой Отечественной — битве на Курской дуге.
20.00 – фронтовая каша
22 августа, с 18.00 до 21.00 - «Фронтовой кинотеатр».
Курская область, п. Поныри, Центральная площадь
23 августа, с 12.00 до 15.00 - «Фронтовой кинотеатр».
Курская область, п. Поныри, Центральная площадь
Организаторы просят селян соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, а при плохом самочувствии оставаться дома.