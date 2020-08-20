В годовщину Победы на Курской дуге «Фронтовой кинотеатр» отправится в Поныри

Областной киновидеофонд впервые за пределами Курска запустит этот проект

С 21 по 23 августа, в дни торжественных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 77-летию Победы в битве на Курской дуге, на её Северном фасе, в посёлке Поныри, откроют 28 мемориальных стел памяти неизвестных солдат Курской битвы – по числу районов Курской области, а также состоятся значимые киномероприятия. Съемочная группа документального цикла «Часовые памяти» представит фильм о боях на поныровской земле. А областной киновидеофонд впервые за пределами Курска запустит проект, реализуемый с прошлого года по распоряжению губернатора Курской области Романа Старовойта, «Фронтовой кинотеатр». Он пользуется большим успехом у зрителей и со снятием ограничительных мер будет работать в выездном формате по районам.Показы в посёлке Поныри пройдут на площадке перед Молодежным центром «Поныровского центра культуры и досуга» 21 августа с 12 до 16 часов, на Центральной площади посёлка «Фронтовой кинотеатр» будет работать 22 августа с 6 до 9 вечера и 23-го - с полудня до 3-х часов дня.Зрители смогут посмотреть предоставленный специально для показа в дни памятных мероприятий студией «Мосфильм» отреставрированный и оцифрованный художественный фильм «Освобождение: Огненная дуга» Юрия Озерова, 12+; две видеопрограммы, созданные Курским кинофондом по заданию областной администрации и комитета по культуре: «Курск-43. Огненная дуга», 6+ и «Помним Победу», 6+; а также художественные фильмы «В бой идут одни старики», «Женя, Женечка и «Катюша» и подборку анимационных фильмов о войне, 6 +.Отмечается, что также возможны показы по заявкам зрителей.Программа мероприятий:21 августа, с 12.00 до 16.00 - «Фронтовой кинотеатр».15.00 – Заседание круглого стола «Сохранение исторической памяти в Великой Отечественной войне как основа государственной политики».Здание ж/д вокзала станции Поныри, зал боевой славы.В работе круглого стола примут участие учёные, краеведы, руководители поисковых отрядов, музейные работники и волонтёры. Накануне годовщины победы на Курской дуге представители разных поколений обсудят актуальные вопросы, связанные с современным пониманием истории, поделятся опытом нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения.18.00 – Открытие мемориальных стел памяти неизвестных солдат Курской битвы в Поныровском районе. Количество стел — 28 — по числу районов области.Мемориальный комплекс «Героям Северного фаса Курской дуги».19.00 - Презентация документального фильма «Часовые памяти. Поныри», 2019 г., 41 мин., с участием автора Алексея Рафаенко (Режиссер: Сергей Мерзляков. Продюсеры: Алексей Пиманов, Борис Яновский, продолжительность: 42 мин.)Центральная площадь в п. Поныри.Фильм из документального цикла «Часовые памяти» — об одном из ключевых сражений Второй мировой и Великой Отечественной — битве на Курской дуге.20.00 – фронтовая каша22 августа, с 18.00 до 21.00 - «Фронтовой кинотеатр».Курская область, п. Поныри, Центральная площадь23 августа, с 12.00 до 15.00 - «Фронтовой кинотеатр».Курская область, п. Поныри, Центральная площадьОрганизаторы просят селян соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, а при плохом самочувствии оставаться дома.