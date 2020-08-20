С 1-го сентября детские сады в Курской области смогут принимать всех своих воспитанников

Сейчас они работают с 50-процентной загрузкой

Сегодня на заседании регионального оперштаба было решено с 1 сентября открыть детские сады в полном объёме, но с учетом всех рекомендаций Роспотребнадзора. Сейчас они принимают только половину своих воспитанников. Председатель комитета промышленности Михаил Аксёнов предложил также открыть с 24 августа фудкорты и букмекерские конторы, а с 1 сентября - детские развлекательные центры и игровые комнаты. Но его в этом не поддержал главный санврач Курской области Олег Климушин. Глава местного Роспотребнадзора разрешил возобновить работу только букмекерам. А с открытием фудкортов он считает нужным повременить до конца сентября.