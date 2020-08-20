Вакцина от коронавируса должна поступить в Курскую область к концу сентября
В первую очередь вакцину получат медики, учителя, сотрудники правоохранительных органов и пожилые куряне
В первую очередь вакцину получат медики, учителя, сотрудники правоохранительных органов и люди из группы риска - старшее поколение. А уже на следующей неделе в регионе ожидают вакцину от гриппа.
Как и у других прививок, у «Спутника» будут ограничения к применению. Вакцинироваться не смогут уже заболевшие пациенты. Не сделают укол и при температуре 37 и выше градусов.
Откажут в вакцинации тем, кто перед процедурой употреблял алкоголь, так как наличие в организме спирта может вызвать неадекватную реакцию на препарат.
В Минздраве ранее сообщали, что начать массовую вакцинацию планируется в октябре.