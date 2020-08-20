В первую очередь вакцину получат медики, учителя, сотрудники правоохранительных органов и пожилые куряне

Вакцина от коронавируса должна поступить в Курскую область к концу сентября. Первая поставка - 3 800 доз. Сейчас власти подготавливают условия для хранения препарата и прорабатывают логистику - хранить «Спутник V» можно только при температуре -60 градусов. Несколько холодильников для вакцины уже установлены в кожвендиспансере, сообщил замгубернатора Андрей Белостоцкий.В первую очередь вакцину получат медики, учителя, сотрудники правоохранительных органов и люди из группы риска - старшее поколение. А уже на следующей неделе в регионе ожидают вакцину от гриппа.Как и у других прививок, у «Спутника» будут ограничения к применению. Вакцинироваться не смогут уже заболевшие пациенты. Не сделают укол и при температуре 37 и выше градусов.Откажут в вакцинации тем, кто перед процедурой употреблял алкоголь, так как наличие в организме спирта может вызвать неадекватную реакцию на препарат.В Минздраве ранее сообщали, что начать массовую вакцинацию планируется в октябре.