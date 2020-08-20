17 курян привезли из отпуска коронавирус

Заразившиеся куряне отдыхали в Ялте, Алуште, Феодосии, Геленджике, Лазаревском и Туапсе

17 курян - 15 взрослых и двое детей - привезли из отпуска коронавирус. Они отдыхали в Крыму и Краснодарском крае. Об этом сообщил сегодня глава регионального управления Роспотребнадзора Олег Климушин на заседании оперштаба. Известно, что заразившиеся куряне отдыхали в Ялте, Алуште, Феодосии, Геленджике, Лазаревском и Туапсе.За последнюю неделю в регионе зафиксировано три завозных случая заражения коронавирусом. Заболевшие отдыхали в Крыму.