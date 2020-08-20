Для возрождения старинного сооружения пригласили специалиста-мельника из Пскова

В Курской области после реконструкции запустили водяную мельницу. Для возрождения древнего производства пригласили специалиста-мельника из ПсковаВ перспективе мельница станет ядром этнографического комплекса, где разместятся подвория традиционных русских промыслов, храм и гостиница. Сейчас на территорию подводят коммуникации. Проведено электричество, до конца года появится газ, проектируются водопроводные и канализационные сети, а также расчистка пруда. Кроме этого, подъезд к мельнице обеспечит новая автомобильная дорога, её проектирование находится в завершающей стадии.«Сейчас мы находимся на пороге реализации большого проекта по созданию туристического кластера, якорем которого будет эта мельница – свидетельница ещё Петровских времен. Сегодня разрабатывается и фактически готова к утверждению градостроительная документация – проект планировки территории порядка 50 га проходит общественные обсуждения», – рассказал Роман Старовойт.Также губернатор сообщил, что подписал постановление об установлении охранных зон.