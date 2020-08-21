В Курске рецидивист украл с дачного участка пенсионера более 200 кг металлолома и электроинструменты

Теперь ему грозит до 2 лет лишения свободы

У курского пенсионера с дачного участка украли более 200 кг черного металлолома и электроинструменты. 65-летний горожанин обнаружил пропажу после недолгого отсутствия.Полицейские бвстро установили личность похитителя. Им оказался ранее неоднократно судимый 34-летний курянин. В полиции мужчина признался, что вывез металлолом, воспользовавшись услугами грузового такси. Водитель не подозревал, что является посредником в преступной схеме, поэтому никакой ответствености он нести не будет.Рецидивист продал похищенное случайным знакомым за 2 тысячи рублей, а вырученные деньги потратил на собственные нужды. Теперь он стал фигурантом уголовного дела. Ему грозит до 2 лет лишения свободы.