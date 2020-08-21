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В Курске рецидивист украл с дачного участка пенсионера более 200 кг металлолома и электроинструменты

Теперь ему грозит до 2 лет лишения свободы
В Курске рецидивист украл с дачного участка пенсионера более 200 кг металлолома и электроинструменты

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У курского пенсионера с дачного участка украли более 200 кг черного металлолома и электроинструменты. 65-летний горожанин обнаружил пропажу после недолгого отсутствия.

Полицейские бвстро установили личность похитителя. Им оказался ранее неоднократно судимый 34-летний курянин. В полиции мужчина признался, что вывез металлолом, воспользовавшись услугами грузового такси. Водитель не подозревал, что является посредником в преступной схеме, поэтому никакой ответствености он нести не будет. 

Рецидивист продал похищенное случайным знакомым за 2 тысячи рублей, а вырученные деньги потратил на собственные нужды. Теперь он стал фигурантом уголовного дела. Ему грозит до 2 лет лишения свободы.
 

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