В Курске рецидивист украл с дачного участка пенсионера более 200 кг металлолома и электроинструменты
Теперь ему грозит до 2 лет лишения свободы
Полицейские бвстро установили личность похитителя. Им оказался ранее неоднократно судимый 34-летний курянин. В полиции мужчина признался, что вывез металлолом, воспользовавшись услугами грузового такси. Водитель не подозревал, что является посредником в преступной схеме, поэтому никакой ответствености он нести не будет.
Рецидивист продал похищенное случайным знакомым за 2 тысячи рублей, а вырученные деньги потратил на собственные нужды. Теперь он стал фигурантом уголовного дела. Ему грозит до 2 лет лишения свободы.