Знаменитые чипсы Lays производят из курской картошки

Культуру чипсовых сортов выращивают на картофельных полях в Кореневском районе

Знаменитые чипсы Lays производят в том числе и из курского картофеля. Культуру чипсовых сортов, которые использует компания PepsiCo, выращивают на картофельных полях АО «Толпино» в Кореневском районе. Это один из крупнейших производителей картофеля в Курской области. На предприятии побывал председатель регионального комитета АПК Иван Музалёв.Каждый год компания увеличивает посевы картофеля. В этом году под овощную культуру выделили 1300 га. Объем производства ежегодно превышает 45 тыс. тонн, чему способствует высокая урожайность – более 300 центнеров с гектара.В регионе действует ведомственная программа «Развитие мелиоративного комплекса», которая дает возможность оказывать компаниям по производству картофеля государственную поддержку, отметил Иван Музалёв.