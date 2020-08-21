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Лента новостей / В регионе

Знаменитые чипсы Lays производят из курской картошки

Культуру чипсовых сортов выращивают на картофельных полях в Кореневском районе
Знаменитые чипсы Lays производят из курской картошки

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Знаменитые чипсы Lays производят в том числе и из курского картофеля. Культуру чипсовых сортов, которые использует компания PepsiCo, выращивают на картофельных полях АО «Толпино» в Кореневском районе. Это один из крупнейших производителей картофеля в Курской области. На предприятии побывал председатель регионального комитета АПК Иван Музалёв. 

Каждый год компания увеличивает посевы картофеля. В этом году под овощную культуру выделили 1300 га. Объем производства ежегодно превышает 45 тыс. тонн, чему способствует высокая урожайность – более 300 центнеров с гектара. 

В регионе действует ведомственная программа «Развитие мелиоративного комплекса», которая дает возможность оказывать компаниям по производству картофеля государственную поддержку, отметил Иван Музалёв.
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