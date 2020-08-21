Знаменитые чипсы Lays производят из курской картошки
Культуру чипсовых сортов выращивают на картофельных полях в Кореневском районе
Каждый год компания увеличивает посевы картофеля. В этом году под овощную культуру выделили 1300 га. Объем производства ежегодно превышает 45 тыс. тонн, чему способствует высокая урожайность – более 300 центнеров с гектара.
В регионе действует ведомственная программа «Развитие мелиоративного комплекса», которая дает возможность оказывать компаниям по производству картофеля государственную поддержку, отметил Иван Музалёв.