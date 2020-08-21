Выяснилось, что «Курскводоканал» некорректно трактовал внесенные изменения в Правила предоставления коммунальных услуг и, как результат, некорректно начислил плату за водоснабжение на общедомовые нужды

Курянам пересчитают плату за водоснабжение в июле. Выяснилось, что «Курскводоканал» некорректно начислил плату за водоснабжение на общедомовые нужды, исходя из показаний общедомовых приборов учета, без ограничения нормативов потребления. Дело в том, что организация некорректно трактовала внесенные изменения в Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах, поясняют в региональной администрации.





Курская госжилинспекция обязала «Водоканал» устранить это нарушение. Всем потребителям, которым в квитанциях за июнь платежи были начислены незаконно, сделают перерасчет.