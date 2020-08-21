  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Курянам пересчитают плату за водоснабжение в июле

Выяснилось, что «Курскводоканал» некорректно трактовал внесенные изменения в Правила предоставления коммунальных услуг и, как результат, некорректно начислил плату за водоснабжение на общедомовые нужды

Читайте также

Курянам пересчитают плату за водоснабжение в июле. Выяснилось, что «Курскводоканал» некорректно начислил плату за водоснабжение на общедомовые нужды, исходя из показаний общедомовых приборов учета, без ограничения нормативов потребления. Дело в том, что организация некорректно трактовала внесенные изменения в Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах, поясняют в региональной администрации.

Курская госжилинспекция обязала «Водоканал» устранить это нарушение. Всем потребителям, которым в квитанциях за июнь платежи были начислены незаконно, сделают перерасчет.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

22 августа Александр Поветкин проведет бой с Диллианом Уайтом за звание временного чемпиона мира

В Курске к организациям, запустившим прилегающие участки, будут применять меры административного воздействия

Курянин перебегал дорогу на "красный" и угодил под машину

Самострой на улице Советской Курска демонтируют

Реконструкторы готовятся к масштабному фестивалю в Курской области

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске