Под Курском сотрудники ППС задержали похитителей дорогого алкоголя

Двое рецидивистов из Курчатова обокрали местный магазин







В Курчатове сотрудники ППС задержали мужчин, укравших алкоголь из местного магазина. Просмотрев записи камер видеонаблюдения, полицейские установили личности похитителей. Ими оказались ранее судимые жители города атомщиков - 28-летний и 35-летний мужчины. Менее чем за час стражи порядка их задержали. Один из них находился неподалеку от магазина, второго задержали у него дома. Горожане похитили несколько бутылок дорогого алкоголя и сразу же выпили его.Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении подозреваемых.