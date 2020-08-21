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Под Курском сотрудники ППС задержали похитителей дорогого алкоголя

Двое рецидивистов из Курчатова обокрали местный магазин


Под Курском сотрудники ППС задержали похитителей дорогого алкоголя

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В Курчатове сотрудники ППС задержали мужчин, укравших алкоголь из местного магазина. Просмотрев записи камер видеонаблюдения, полицейские установили личности похитителей. Ими оказались ранее судимые жители города атомщиков - 28-летний и 35-летний мужчины. Менее чем за час стражи порядка их задержали. Один из них находился неподалеку от магазина, второго задержали у него дома. Горожане похитили несколько бутылок дорогого алкоголя и сразу же выпили его. 

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении подозреваемых.
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