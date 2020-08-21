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Самому старому зданию на Красной площади Курска вернут исторический облик

Речь идет о так называемой «шестерке»
Самому старому зданию на Красной площади Курска вернут исторический облик

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Самому старому (после Знаменского собора) зданию на Красной площади Курска вернут исторический облик. Как подчеркнула советник губернатора Анна Коновалова, воссоздать его планируют максимально. Речь идет о доме №6, известном среди курян как «шестерка». Там приведут в порядок фасад и вернут ему исторический цвет, кондиционеры уберут за защитные экраны, демонтируют видеоэкран на крыше. 

Паспорт объекта разработали специалисты регионального центра компетенций, исходя из архивных данных и требований дизайн-кода. Документ одобрен Градостроительным советом при областном комитете архитектуры и градостроительства. 

«Шестерка» изначально задумывалась как четырёхэтажный дом коммуны № 6 с торговыми помещениями под универмаг на первом этаже. Стройка растянулась на много лет, и в 1938 году достроенное здание уже предназначалось для студенческого общежития, квартир педагогов и столовой Высшей сельскохозяйственной школы. 

Во время войны дом пострадал, потом его реконструировали. В послевоенные годы он формировал единый композиционный и колористический ансамбль с жилым домом №2/4 и зданием Главпочтамта. На кровле самой высокой части «шестерки» когда-то размещалась скульптурная композиция «Серп и молот», которую со временем сменила рекламная конструкция с информационным экраном. 
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