Самому старому зданию на Красной площади Курска вернут исторический облик
Речь идет о так называемой «шестерке»
Паспорт объекта разработали специалисты регионального центра компетенций, исходя из архивных данных и требований дизайн-кода. Документ одобрен Градостроительным советом при областном комитете архитектуры и градостроительства.
«Шестерка» изначально задумывалась как четырёхэтажный дом коммуны № 6 с торговыми помещениями под универмаг на первом этаже. Стройка растянулась на много лет, и в 1938 году достроенное здание уже предназначалось для студенческого общежития, квартир педагогов и столовой Высшей сельскохозяйственной школы.
Во время войны дом пострадал, потом его реконструировали. В послевоенные годы он формировал единый композиционный и колористический ансамбль с жилым домом №2/4 и зданием Главпочтамта. На кровле самой высокой части «шестерки» когда-то размещалась скульптурная композиция «Серп и молот», которую со временем сменила рекламная конструкция с информационным экраном.