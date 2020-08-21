Десять курских семей переселяют из аварийного жилья на проспект Дериглазова

В городском комитете по управлению муниципальным имуществом состоялась жеребьевка квартир

В городском комитете по управлению муниципальным имуществом состоялась жеребьевка 10 приобретенных квартир для курян из аварийного жилья. В соответствии с потребностью в жилом помещении, а также с учетом общей площади жилых помещений, приобретено три двухкомнатных и семь трехкомнатных квартир в домах на проспекте Дериглазова.Жеребьевка проводилась поэтапно. На каждом этапе распределены квартиры, равнозначные по площади, в которых раньше жили горожане. На жеребьевку пригласили десять семей. Девять пришли, а за отсутствующих курян квартиру выбрал один из членов комиссии.По результатам жеребьевки семьям выдадут договоры найма и социального найма для вселения в новые квартиры.Как отмечают в мэрии, в этом году должны расселить 21 жилое помещение из трех аварийных домов по адресам:- ул. Красной Армии, 14,- ул. Карла Маркса, 77/5,- ул. Володарского, 43.