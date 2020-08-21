  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Десять курских семей переселяют из аварийного жилья на проспект Дериглазова

В городском комитете по управлению муниципальным имуществом состоялась жеребьевка квартир
Десять курских семей переселяют из аварийного жилья на проспект Дериглазова

Читайте также

В городском комитете по управлению муниципальным имуществом состоялась жеребьевка 10 приобретенных квартир для курян из аварийного жилья. В соответствии с потребностью в жилом помещении, а также с учетом общей площади жилых помещений, приобретено три двухкомнатных и семь трехкомнатных квартир в домах на проспекте Дериглазова.

Жеребьевка проводилась поэтапно. На каждом этапе распределены квартиры, равнозначные по площади, в которых раньше жили горожане. На жеребьевку пригласили десять семей. Девять пришли, а за отсутствующих курян квартиру выбрал один из членов комиссии.

По результатам жеребьевки семьям выдадут договоры найма и социального найма для вселения в новые квартиры.

Как отмечают в мэрии, в этом году должны расселить 21 жилое помещение из трех аварийных домов по адресам:
- ул. Красной Армии, 14,
- ул. Карла Маркса, 77/5,
- ул. Володарского, 43.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В курском селе ночью подросток-мопедист опрокинулся на дорогу

22 августа Александр Поветкин проведет бой с Диллианом Уайтом за звание временного чемпиона мира

В Курске к организациям, запустившим прилегающие участки, будут применять меры административного воздействия

Курянин перебегал дорогу на "красный" и угодил под машину

Самострой на улице Советской Курска демонтируют

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске