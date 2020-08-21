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Пожилая курянка лишилась 60 тысяч, пытаясь устроиться сиделкой

Женщина разместила в интернете объявление о предоставлении услуг в качестве сиделки
Пожилая курянка лишилась 60 тысяч, пытаясь устроиться сиделкой

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63-летняя жительница Курска лишилась сбережений после того, как разместила в интернете объявление о предоставлении услуг в качестве сиделки. Буквально сразу женщине позвонил незнакомец, который готов был оплатить услуги по уходу якобы за своей больной мамой. Злоумышленник пообещал курянке перечислить деньги для приобретения необходимых товаров и лекарств. Для этого мужчина попросил назвать номер банковской карты, а также пароль и логин. Получив доступ к личному кабинету, собеседник похитил порядка 60 тысяч рублей со счета горожанки. 

Возбуждено уголовное дело.

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