Пожилая курянка лишилась 60 тысяч, пытаясь устроиться сиделкой

Женщина разместила в интернете объявление о предоставлении услуг в качестве сиделки

63-летняя жительница Курска лишилась сбережений после того, как разместила в интернете объявление о предоставлении услуг в качестве сиделки. Буквально сразу женщине позвонил незнакомец, который готов был оплатить услуги по уходу якобы за своей больной мамой. Злоумышленник пообещал курянке перечислить деньги для приобретения необходимых товаров и лекарств. Для этого мужчина попросил назвать номер банковской карты, а также пароль и логин. Получив доступ к личному кабинету, собеседник похитил порядка 60 тысяч рублей со счета горожанки.Возбуждено уголовное дело.