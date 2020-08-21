Реконструкторы готовятся к масштабному фестивалю в Курской области

ТАКТ».23 дня продолжалось сражение на северном фасе Курской дуги. Тяжёлое, кровопролитное и, безусловно, одно из самых важных. К 77 годовщине освобождения области от немецко-фашистких захватчиков было решено организовать масштабный фестиваль военно-исторической реконструкции. Подготовка к нему идёт полным ходом, передает телеканал «
Евгений Когтев, представитель реконструкторского движения Воронежской области «Набат»: «Сценарий мы разрабатывали ещё с прошлого года. Идея проведения вообще реконструкции в Курской области была давно. Курская область – это реально боевой регион, который может, как говорится, сохранять те традиции, ту память о ВОВ. Здесь можно это делать и здесь люди, которые живут на этой земле, они не понаслышке знают, что такое война».
Часть техники реконструкторы уже доставили в Фатежский район и приступили к созданию оборонительных укреплений. Изначально планировалось задействовать в работах порядка 150 участников, однако желающих оказалось намного больше.
Евгений Когтев, представитель реконструкторского движения Воронежской области «Набат»: «На сегодня у нас официально 42 клуба и общее количество участников превышает 200 человек. На нас лежит непосредственно организация самой реконструкции, так называемого спектакля. Мы подготавливаем место боя, разрабатываем сценарий, приглашаем клубы. Мы искренне надеемся, что будет интересно не только реконструкторам, которые соскучились по встрече с собой и зрителями, но и тем, кто придёт сюда посмотреть вот это всё».
Сценарий включает в себя порядка 6 эпизодов, которые будут разыгрывать реконструкторы. Детали и форму одежды планируют воссоздать максимально идентичными тому времени. Пушки, мотоциклы, БТРы, танки, в том числе легендарные Т-34 - по сценарию в бое будет принимать участие 18 единиц техники как с советской стороны, так и со стороны вермахта.
Евгений Рудаков, заместитель председателя комитета молодёжной политики Курской области: «Вообще, реконструкция такого масштаба и в принципе реконструкция военно-историческая времён 43 года, тех событий, которые происходили именно здесь, в Курской области впервые. Организовать событие такого масштаба всегда непросто. Все вопросы решаемы. Нерешаемых проблем не возникло».
Большое внимание при подготовке фестиваля уделяется пожарной безопасности. Это связано в первую очередь с тем, что в области действует особый противопожарный режим. Также немаловажным фактором является то, что в фестивале для большей зрелищности будет задействована пиротехника.
Начало реконструкции запланировано в 15:00. По окончанию боя, все участники проведут построение перед зрителями. В память о погибших во время ВОВ будет объявлена минута молчания.
Реконструкторы готовятся к масштабному фестивалю в Курской области
Начало реконструкции запланировано в 15:00. По окончанию боя, все участники проведут построение перед зрителями