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Губернатор без предупреждения проинспектировал благоустройство Театральной площади Курска

Работы там должны завершить к сентябрю
Губернатор без предупреждения проинспектировал благоустройство Театральной площади Курска

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Губернатор без предупреждения проинспектировал благоустройство Театральной площади Курска. Роман Старовойт обратил внимание на перепады между уложенной плиткой. Подрядчика обязали устранить нарушения. 

По итогам проверки глава региона поручил Центру компетенции вести строгий авторский надзор на подобных объектах. Работы не будут начинаться без письменного согласования со специалистами Центра. В будущем это позволит избежать несоответствия концепции с проектом и итоговым результатом. 

На Театральной площади подрядчик уже сделал подводку воды, приступил к монтажу электроснабжения и освещения, продолжается укладка плитки. Сейчас на площади уложено 3,4 тыс. м² плитки, а принято из них всего 1,9 тыс. м². Остальное администрация не принимает, отметил первый заместитель мэра Николай Цыбин. 

Все работы там должны завершить к сентябрю. 


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