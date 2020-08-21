Губернатор без предупреждения проинспектировал благоустройство Театральной площади Курска
Работы там должны завершить к сентябрю
По итогам проверки глава региона поручил Центру компетенции вести строгий авторский надзор на подобных объектах. Работы не будут начинаться без письменного согласования со специалистами Центра. В будущем это позволит избежать несоответствия концепции с проектом и итоговым результатом.
На Театральной площади подрядчик уже сделал подводку воды, приступил к монтажу электроснабжения и освещения, продолжается укладка плитки. Сейчас на площади уложено 3,4 тыс. м² плитки, а принято из них всего 1,9 тыс. м². Остальное администрация не принимает, отметил первый заместитель мэра Николай Цыбин.
Все работы там должны завершить к сентябрю.