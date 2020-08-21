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В Курске к организациям, запустившим прилегающие участки, будут применять меры административного воздействия

В мэрии напомнили, что следить за порядком на территории должны ее правообладатели
В Курске к организациям, запустившим прилегающие участки, будут применять меры административного воздействия

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В Курске к организациям и управляющим компаниям, запустившим прилегающие участки, будут применять меры административного воздействия. Несколько уведомлений о необходимости сделать уборку с указанием сроков выданы уведомления выданы компаниям, расположенным на улицах Ленина, Павлова, Челюскинцев и Максима Горького. Санитарный порядок там проверил глава администрации Центрального округа Олег Лемтюгов.

Городская администрация ведет работу по разработке и утверждению схем границ прилегающих территорий.  Для удобства пользования, разработка схем осуществляется с учетом границ кадастровых кварталов города, пояснили в мэрии.

Там напомнили, что территория закрепляется за правообладателями зданий, строений и сооружений – объектов инженерной инфраструктуры, гаражно-строительных кооперативов, индивидуальных жилых домов, садово-огородных участков, многоквартирных домов и иных хозяйствующих субъектов. В границах прилегающих территорий правообладатели обязаны осуществлять их содержание: косить траву, ухаживать за растениями, проводить санитарную обрезку деревьев и обработку территории зимой.
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