Роману Старовойту пришлось извиняться за пробки после фестиваля реконструкции под Курском

Власти, организовав фестиваль, не продумали логистику





Власти, организовав фестиваль, не продумали логистику. Сначала все приехавшие на своих авто зрители заняли все обочины, да так, что другие еле-еле могли проехать. В итоге машины лишались, например, зеркал.





Возвращаясь с реконструкции, зрители (а их собралось порядка 8 тысяч, в том числе и из других регионов) попали попали в огромную пробку на трассе. Впрочем, они сами ее и организовали, стартовав одновременно. Многие объезжали затор по полям. При выезде на «М2 Крым» образовалась еще одна пробка. Не удалось автовладельцам избежать и мелких ДТП.





После этого Роман Старовойт попросил прощения за не организованное в должной мере пребывание людей на празднике и пообещал в следующий раз учесть все недочёты.

В субботу в Фатежском районе прошел фестиваль военно-исторической реконструкции, посвященный 77-й годовщине окончания Курской битвы. Это было первое такое масштабное мероприятие в Курской области, в результате губернатору пришлось извиняться перед курянами.