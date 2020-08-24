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Лента новостей / В регионе

Роману Старовойту пришлось извиняться за пробки после фестиваля реконструкции под Курском

Власти, организовав фестиваль, не продумали логистику

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В субботу в Фатежском районе прошел фестиваль военно-исторической реконструкции, посвященный 77-й годовщине окончания Курской битвы. Это было первое такое масштабное мероприятие в Курской области, в результате губернатору пришлось извиняться перед курянами. 

Власти, организовав фестиваль, не продумали логистику. Сначала все приехавшие на своих авто зрители заняли все обочины, да так, что другие еле-еле могли проехать. В итоге машины лишались, например, зеркал. 

Возвращаясь с реконструкции, зрители (а их собралось порядка 8 тысяч, в том числе и из других регионов) попали попали в огромную пробку на трассе. Впрочем, они сами ее и организовали, стартовав одновременно. Многие объезжали затор по полям. При выезде на «М2 Крым» образовалась еще одна пробка. Не удалось автовладельцам избежать и мелких ДТП. 

После этого Роман Старовойт попросил прощения за не организованное в должной мере пребывание людей на празднике и пообещал в следующий раз учесть все недочёты.
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