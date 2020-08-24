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Лента новостей / В регионе

Курские врачи и учителя пожаловались губернатору, что их заставляют вакцинироваться под угрозой увольнения

Глава региона напомнил, что вакцина еще не поступила в Курскую область, а прививки будут делать только на добровольной основе

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Врачи и учителя сообщают Роману Старовойту о том, что их заставляют вакцинироваться от коронавируса под угрозой увольнения. Губернатор поручил своему заместителю Андрею Белостоцкому разобраться, откуда идут такие слухи. Глава региона напомнил, что вакцина еще не поступила в Курскую область, а прививки будут делать только на добровольной основе.

Белостоцкий отметил, что речь шла об обязательной прививке от гриппа среди медработников, если нет противопоказаний. Губернатор поручил ему провести разъяснительную работу среди медицинских и педагогических работников.
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