Курские врачи и учителя пожаловались губернатору, что их заставляют вакцинироваться под угрозой увольнения

Глава региона напомнил, что вакцина еще не поступила в Курскую область, а прививки будут делать только на добровольной основе

Врачи и учителя сообщают Роману Старовойту о том, что их заставляют вакцинироваться от коронавируса под угрозой увольнения. Губернатор поручил своему заместителю Андрею Белостоцкому разобраться, откуда идут такие слухи. Глава региона напомнил, что вакцина еще не поступила в Курскую область, а прививки будут делать только на добровольной основе.





Белостоцкий отметил, что речь шла об обязательной прививке от гриппа среди медработников, если нет противопоказаний. Губернатор поручил ему провести разъяснительную работу среди медицинских и педагогических работников.