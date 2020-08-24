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На День города в Курске снова устроят фестиваль воздушных шаров

В этом году праздник решено отметить в первые осенние выходные - 6-го сентября
На День города в Курске снова устроят фестиваль воздушных шаров

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На День города в Курске снова устроят фестиваль воздушных шаров. Если, конечно, позволит погода. Об этом сообщил мэр Виктор Карамышев на планерке у губернатора. В этом году праздник решено отметить в первые осенние выходные - 6-го сентября. 5 сентября основной акцент сделают на микрорайонах и округах Курска. Всего планируется задействовать 14 площадок.

Массовые мероприятия на улице уже разрешены, День города проведут с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора, отметил градоначальник. Мероприятия пройдут на улице Ленина - от Садовой до Красной площади. Благоустройство Театральной площади должны успеть завершить к 1 сентября. 

Часть мероприятий проведут в историческом центре города — на территории Курского детинца. Его в этот день и планирют открыть. В программе также фестиваль в парке Боева дача. Вечером курян ждет выступление местных коллективов и приглашенных артистов. Завершатся торжества салютом.

При этом всех планов мэр озвучивать не стал, пообещав приятные неожиданности. 
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