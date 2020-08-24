В этом году праздник решено отметить в первые осенние выходные - 6-го сентября

На День города в Курске снова устроят фестиваль воздушных шаров. Если, конечно, позволит погода. Об этом сообщил мэр Виктор Карамышев на планерке у губернатора. В этом году праздник решено отметить в первые осенние выходные - 6-го сентября. 5 сентября основной акцент сделают на микрорайонах и округах Курска. Всего планируется задействовать 14 площадок.Массовые мероприятия на улице уже разрешены, День города проведут с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора, отметил градоначальник. Мероприятия пройдут на улице Ленина - от Садовой до Красной площади. Благоустройство Театральной площади должны успеть завершить к 1 сентября.Часть мероприятий проведут в историческом центре города — на территории Курского детинца. Его в этот день и планирют открыть. В программе также фестиваль в парке Боева дача. Вечером курян ждет выступление местных коллективов и приглашенных артистов. Завершатся торжества салютом.При этом всех планов мэр озвучивать не стал, пообещав приятные неожиданности.