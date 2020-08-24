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В Курской области несовершеннолетний мотоциклист без прав попал под машину

Авария произошла в Обояни
В Курской области несовершеннолетний мотоциклист без прав попал под машину

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Вечером 22 августа в городе Обоянь Курской области случилась авария с участием несовершеннолетнего любителя двухколесного транспорта. Как сообщили в ГИБДД, около 6 часов на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, напротив дома №30 по улице Мирная произошло столкновение автомобиля  "Subaru Impreza" и встречного мотоцикла KN200 VR-1. За рулем иномарки был 37-летний водитель, он ехал со стороны Суджи в направлении Обояни, байком управлял 17-летний парень, не имеющий права на управление транспортными средствами. 

В результате ДТП различные травмы получил юный водитель мотоцикла.

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