В Курской области несовершеннолетний мотоциклист без прав попал под машину

Авария произошла в Обояни

Вечером 22 августа в городе Обоянь Курской области случилась авария с участием несовершеннолетнего любителя двухколесного транспорта. Как сообщили в ГИБДД, около 6 часов на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, напротив дома №30 по улице Мирная произошло столкновение автомобиля "Subaru Impreza" и встречного мотоцикла KN200 VR-1. За рулем иномарки был 37-летний водитель, он ехал со стороны Суджи в направлении Обояни, байком управлял 17-летний парень, не имеющий права на управление транспортными средствами.В результате ДТП различные травмы получил юный водитель мотоцикла.