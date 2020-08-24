  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

На улице Парковой Курска ввели одностороннее движение

Это сделано для того, чтобы увеличить пропускную способность и минимизировать количество аварий
На улице Парковой Курска ввели одностороннее движение

Читайте также

Чтобы увеличить пропускную способность и минимизировать количество аварий на улице Парковой Курска ввели одностороннее движение, сообщили в горадминистрации. Речь идет об участках от проспекта Кулакова в сторону улицы Обоянской, а также в обратном направлении. Ранее движение там было двухсторонним.

В этом году улицу Парковая (1,576 км) и площадь Рокоссовского (91 м) отремонтировали в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Там заменили дорожное покрытие. На улице Парковой установили новые бордюры и дорожные знаки, нанесли дорожную разметку. В ближайшее время горизонтальная разметка под парковочные места появится на площади перед Областным Дворцом молодежи.

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

На Магистральном проезде Курска завтра отключат горячую воду

В Курской области снова прогнозируют грозы

Курянин не запер гараж и лишился дрели, болгарки и кейса с шуруповертом

В Следственном комитете рассказали подробности гибели 5-летнего ребенка в Курске

Курский Следком выясняет обстоятельства гибели двух сотрудников «Грибной радуги» в коллекторе

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске