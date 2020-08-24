На улице Парковой Курска ввели одностороннее движение
Это сделано для того, чтобы увеличить пропускную способность и минимизировать количество аварий
В этом году улицу Парковая (1,576 км) и площадь Рокоссовского (91 м) отремонтировали в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Там заменили дорожное покрытие. На улице Парковой установили новые бордюры и дорожные знаки, нанесли дорожную разметку. В ближайшее время горизонтальная разметка под парковочные места появится на площади перед Областным Дворцом молодежи.